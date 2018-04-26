Dev holding teknoloji şirketlerini satıyor

Rotterdam merkezli Russell Square Holding BV adlı şirket Ingage Dijital’in yarısını almak için görüşmelere başladı.



Dünya'nın haberine göre, anlaşma sağlanırsa 2010 yılında kurulmuş olan Hollandalı Russell Square, Koç Holding ve iştirakleri Temel Ticaret Yatırım firması ve Zer Merkezi Hizmetleri şirketlerinden hisse alacak. Ayrıca yüzde 50’lik hisse içinde Koç Ailesi üyeleri de var.



Son dönemde teknoloji ve telekomünikasyon firmalarını vitrine koyan Koç Holding’e ait Ingage Dijital Pazarlama Hizmetleri şirketi, reklam ajanslarının faaliyetleri, kullanılacak medyanın seçimi, reklamın tasarımı, sözlerin yazılması, reklam filmleri için senaryonun yazımı, satış noktalarında reklam ürünlerinin gösterimi ve sunumu gibi alanlarda çalışıyor.



ŞİRKETİN BAŞINDA CENK ÇİMEN VAR



Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Koç Holding Otomotiv Grubu’nun tepe yöneticisi Cenk Çimen’in yaptığı şirkette bir dönem Ford’da genel müdür yardımcılığı da yapmış olan İbrahim Aykut Özüner gibi isimler var. Satış işleminde yer alan Koç’un firmalarından Zer, 2003 yılında Beko Ticaret A.Ş. adı altında faaliyetlerine başladı. 2007 yılında unvanı “Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş.” değişen firma, toplu satın almalara imza atıyor.



TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNİ BİR BİR SATIYOR



2006’da hissedarı olduğu Biletix’i ABD’li Ticketmaster’a satan Koç Holdingi ertesi yıl GVZ’yi Sestek’e devretti. 2011’de de Koç.net’i Vodafone’a veren Koç Holding, 2013’te de çağrı ve veri depolama şirketi Callus Bilgi ve İletişim şirketini İtalyan dev Comdata’ya satmıştı.