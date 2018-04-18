Erken seçim kararı doları nasıl etkiledi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısının ardından dün ilk tepki olarak sert yükselen dolar/TL; güne 4.0925 seviyesinden başladı. Dolar kuru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçime yönelik açıklamaları öncesi 4.09 seviyesinde hareket ederken, açıklamalar sonrası 4.0783 seviyesine geriledi

ERKEN SEÇİM İYİMSERLİK YARATABİLİR

Bankacılar daha önce fiyatlamalarda olmayan bir gelişmenin gerçekleşmiş olması nedeniyle piyasalarda sert bir satış baskısı yaşandığını ancak ilk şok ardından süreçte beklenmedik bir gelişme olmadığı sürece yeni bir satış baskısı öngörmediklerini belirtiyorlar.

Hatta bazı bankacılar erken seçimin uzun süre devam edebilecek belirsizlikleri önlemede rol oynayabileceğini, bu nedenle ilerleyen dönemlerde piyasalarda iyimserlik yaratabileceğini ancak bunun sürecin nasıl ilerleyeceğine bağlı olacağını belirtiyorlar.