17 Nisan 2018 14:30

TÜSİAD’dan erken seçim açıklaması

TÜSİAD’dan erken seçim açıklaması
Siyasetin gündemi erken seçim açıklamaları ile sarsılırken, iş dünyasının çatı örgütü erken seçim tartışmalarından hoşnut değil. TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, "İş dünyası olarak erken seçimi doğru bulmuyoruz" dedi.
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TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, iş dünyası olarak erken seçimi doğru bulmadıklarını belirterek, “2018 yılının yapısal reformlar ve enflasyonla mücadele yılı olmasını bekliyorduk” dedi.

Bilecik, “Erken seçim yapmak yapısal reform ve enflasyonla mücadele sürecini tamamen ortadan kaldırır. OHAL sürecinde seçim, Türkiye’yi dış dünyada zorda bırakır. Bugüne kadar cumhurbaşkanı, başbakan ve diğer siyasi liderlerden seçimlerin zamanında yapılacağına dair aldığımız mesajları tamamen desteklemiştik.” diye konuştu.

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