Çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?

Altın güne yükselişle başladı. Altın fiyatları son iki haftalık süreçte hızla yükselirken vatandaşların ilgisi de yatırım altınlarına çevrildi.

Altın fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları merakla takip edilirken, gün içinde değişen değerler dikkat çekiyor. Peki altın fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarındaki son durum..

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 292,00 lira, Cumhuriyet altını 1.193,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,56 yükselişle 178,30 liradan işlem gördü.