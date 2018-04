O Türk filmi Almanya'da yasaklandı mı?

Burak Özçivit'in 'Özel Tim Komutanı Yüzbaşı Alparslan'ı, Kerem Bürsin'in 'Jet Pilotu Yüzbaşı Onur'u canlandırdığı, Türk askerinin kahramanlığını anlatan 'Can Feda' Avrupa turnesine, Almanya-Gelsenkirchen ile devam etti. Filmin gösterimi öncesi ise seyirciler büyük bir şok yaşadı. Başrollerini Kerem Bürsin ile Burak Özçivit'in paylaştığı 'Can Feda' Avrupa turnesine, Almanya-Gelsenkirchen ile devam etti.

Gösterim öncesi sevenleriyle buluşan Burak Özçivit çığlıklar ve tezahüratlarla karşılandı.

Burak Özçivit herkesle tek tek fotoğraf fotoğraf çektirirken, dizi çekimleri sebebiyle Türkiye'ye dönmek zorunda kalan Kerem Bürsin'in de selamını iletti.

Bir hayranı Burak Özçivit'e ''Ne olur gitme Burak, 5 dakika daha kal'' diye seslendi. Oyuncu hayranlarına ''Hepinize desteğiniz ve bu muhteşem karşılamanız için çok teşekkür ederim. Bir film yapmanın en güzel yanı sizlerle bir araya gelmek'' sözleriyle karşılık verdi. Filmin gösterimi öncesi ise seyirciler büyük şok yaşadı! Filmin 'gençleri şiddete özendiriyor' gerekçesi ile +18 ibaresiyle gösterimine izin verildi. Galaya bilet satın alan yüzlerce kişi 18 yaş altında oldukları için içeriye alınmadı.

Söylemezsem Olmaz programı yorumcusu Ali Eyüboğlu ise Almanya'nın Türk askerinin kahramanlığını anlatan Can Feda filmini yasakladığını söyledi. Ali Eyüboğlu, "Almanlar Türk askerinin sanal alemde bile başarısını çekemedi. Yıllarca Hollywood'ın Amerikan askerini cephede başarıyla gösteren dünya kadar savaş filmiyle algı operasyonu yapanlar Can Feda'ya tahammül edemeyerek yasakladılar. Neymiş dazlak varmış neymiş nazilerden bahsediyormuş..." ifadelerini kullandı.