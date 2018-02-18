Dağıstan'da festivalde kalabalığa ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var...

Rusya'nın güneyindeki Dağıstan'da gerçekleştirilen bir festivalde, kalabalığa ateş açıldı. Saldırıda 4 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı.

Rusya'nın güneyindeki Dağıstan'daki bir festivalde kalabalığa ateş açıldığı bildirildi. Saldırıda 4 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı.

Sputnik'in aktardığı bilgiye göre, Dağıstan’ın Kizlyar kentinde geleneksel bahar festivali Maslenitsa kutlamalarının yapıldığı kiliseden dönen bir gruba kimliği belirsiz bir kişinin ateş açtığı, ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi. Saldırganın ise güvenlik görevlilerince öldürüldüğü bildirildi.

Rus basınına olayla ilgili bilgi veren bir kaynak, “Olay Kizlyar’da meydana geldi. Ön belirlemelere göre 4 kişi öldü. Yaralılar var. Saldırgan öldürüldü” diye konuştu.

AV TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇILDI

Yaşamını yitirenlerin sivil olduğunu söyleyen yetkili, kilisede yapılan ayin sonrasında kimliği bilinmeyen bir kişinin üzerlerine av tüfeğiyle ateş açtığını belirtti. Yaralananlardan 2'sinin ise güvenlik görevlileri olduğu aktarıldı.

Olaya ilişkin açıklama yapan bir yetkili, yaralıların arasında 2 kişinin, biri polis, diğeri Rosgvardiya mensubu olmak üzere güvenlik görevlisi olduğunu belirtti.

"SALDIRGANIN ÖRGÜT BAĞLANTISI YOK"

Yetkili ayrıca ateş açan kişinin sabıka kaydının bulunmadığını, ayrıca herhangi bir radikal örgütle bağlantısı olmadığının saptandığını kaydetti.

DAĞISTAN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Dağıstan İçişleri Bakanlığı, Kizlyar kentinde açılan ateş sonucunda 4 kadının öldüğünü, 1 polisin ve 1 Rosgvardiya mensubunun yaralandığını doğruladı. Bakanlığın basın dairesinden yapılan açıklamada, “Kizlyar’da kimliği bilinmeyen kişi av tüfeğiyle ateş açarak 4 kadını öldürdü. Ayrıca bölge sakinlerinden bir kadın, bir polis ve bir Rosgvardiya mensubu ise yaralandı. Güvenlik görevlilerin açtığı karşı ateşle saldırgan öldürüldü” dendi.