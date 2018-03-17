Türkiye iadesini istemişti... Flaş gelişme

Terör örgütü PYD eski Eş Başkan Salih Müslim’in Türkiye’ye iadesi amacıyla Prag’da açılan dava düştü.ı Salih Müslim Çekya’nın başkenti Prag’da 25 Şubat’ta gözaltına alınmıştı. Türkiye’nin Müslim’in iadesi talebiyle yaptığı başvuru üzerine başlatılan soruşturma kapsamında açılan dava düştü.
Bazı kaynaklarda yer alan habere göre, Türkiye’nin iade talebini reddeden mahkeme, Müslim’in Avrupa’da istediği ülkede seyahat edebileceği yönünde karar verdi. Mahkeme aldığı kararı Müslim’in avukatlarına resmen ileterek dosyayı tümden kapattı.