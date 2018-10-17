Brexit karşıtları miting yapacak

(Brexit) karşıtları, Cumartesi günü Londra’da büyük bir yürüyüş ve miting yapacak.

Celal Sönmez / Londra, (DHA) – Birleşik Krallık’ta, iktidar ve muhalefet partilerinden ve çok sayıda sivil toplum kuruluşundan Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılması (Brexit) karşıtları, Cumartesi günü Londra’da büyük bir yürüyüş ve miting yapacak.

Brexit konusunda yeni bir referandum yapılmasını talep eden gruplar, Cumartesi günü öğle saatlerinde Başkent Londra’nın merkezindeki Park Lane bölgesinde toplanıp, Parlamento’ya yürüyecekler.

“Geleceğe Bizimle Yürü – Halk Oylaması İstiyoruz” başlığıyla düzenlenen mitinge, iktidardaki Muhafazakar Parti’nin yanı sıra, ana muhalefet İşçi Partisi ile Yeşiller Partisi ve Liberal Demokrat Parti ve STK temsilcilerinin yanı sıra Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan da katılacak ve bir konuşma yapacak.

Birleşik Krallık’ta gazetelere verilen “yürüyüş ve mitinge çağrı” ilanlarında, “Geçen iki yılda hangi müzakereler, nasıl yapılmışsa yapılsın, Birleşik Krallık karma karışık bir Brexit’e doğru ileriliyor” denildi ve şu konuların altı çizildi:

“Brexit için zamanında kampanya yürütülenlerin vaadlerinden milyonlarca kilometre uzaklaştık. Brexit, daha şimdiden, gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı iş, yatırım, kamu hizmetleri ve fırsatları yok ediyor. Bu Brexit artık yalnızca daha kötüye gidiyor. Bu nedenle, ‘Halkın Geleceğe Yürüyüş Oylaması’na daha önce sesleri yok sayılan, öğrenciler, çıraklar, binlerce genç öncülük ediyor.

Parlamento önündeki mitingde, Sadiq Khan’ın yanı sıra, Muhafazakar Parti milletvekilleri Anna Soubry ve Sarah Wollaston, Yeşil Parti milletvekili Caroline Lucas, İşçi Partisi Milletvikili Chuka Umunna, Liberal Demokrat Parti Lideri ve milletvekili Vince Cable ile çeşitli sivil toplum kuruluşları ve belediye meclisi üyeleri konuşacak.

Yürüyüş ve mitingi düzenleyenler, Cumartesi günü 100 bin kişinin katılımını bekliyor.