Çavuşoğlu: Yaptırımlar saçma sapan şeylerdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasıyla ilgili bilgi verdi. Çavuşoğlu, Suudi Konsolosluğu’nun konutunda dün akşam yapılamayan incelemelerin bugün yapılacağını söyledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

- Pompeo ile Kaşıkçı olayı ve Mümbiç konusunu görüştük. Faydalı bir görüşme oldu. Mümbiç yol haritası dahil birlikte atacağımız adımları konuştuk.

-Dün akşam maalesef rezidansta soruşturma gerçekleşmedi. Suudiler ailesinin olduğunu iddia ettiler. Bugün buraya girilmesini umut

ediyoruz. Bugün Suudi Başkonsolosluğun rezidansında ve araçlarda arama yapılacak.

-Yaptırımlar saçma sapan şeylerdi. Böyle şeylerin bir daha olmaması konusunda hemfikiriz. Yaptırımlar devam ederken ilişkiler herhangi bir yere gitmez.

-FETÖ’yle ilgili bilgilerimizi paylaştık. Bu konuda adımlar atmaları gerektiğini söyledik.

AYRINTILAR GELİYOR...