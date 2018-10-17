17 Ekim 2018 12:07

Çavuşoğlu: Yaptırımlar saçma sapan şeylerdi

Çavuşoğlu: Yaptırımlar saçma sapan şeylerdi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo'yla görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
+ A -

Paylaş

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasıyla ilgili bilgi verdi. Çavuşoğlu, Suudi Konsolosluğu’nun konutunda dün akşam yapılamayan incelemelerin bugün yapılacağını söyledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

- Pompeo ile Kaşıkçı olayı ve Mümbiç konusunu görüştük. Faydalı bir görüşme oldu. Mümbiç yol haritası dahil birlikte atacağımız adımları konuştuk.

-Dün akşam maalesef rezidansta soruşturma gerçekleşmedi. Suudiler ailesinin olduğunu iddia ettiler. Bugün buraya girilmesini umut
ediyoruz. Bugün Suudi Başkonsolosluğun rezidansında ve araçlarda arama yapılacak.

-Yaptırımlar saçma sapan şeylerdi. Böyle şeylerin bir daha olmaması konusunda hemfikiriz. Yaptırımlar devam ederken ilişkiler herhangi bir yere gitmez.

-FETÖ’yle ilgili bilgilerimizi paylaştık. Bu konuda adımlar atmaları gerektiğini söyledik. 

AYRINTILAR GELİYOR...

Çok Okunanlar

Dünya