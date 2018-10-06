Interpol'den kayıp başkan hakkında açıklama

Interpol başkanı Hongwei Meng'in eşi, Fransa polisine kocasının kayıp olduğunu bildirdi. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı. 29 Eylül günü Fransa'dan Çin'e giden ve o günden sonra bir daha haber alınamayan Interpol Başkanı Hongwei Meng için Fransa polisi soruşturma başlattı.

64 yaşındaki Interpol Başkanı Hongwei Meng geçtiğimiz 29 Eylül Cumartesi günü Fransa'dan ayrılarak Çin'e geçmişti. O tarihten bu yana haber alınamayan Meng için Fransız polisi soruşturma başlattı.

Hongwei Meng'in eşi ve çocukları, Interpol'un genel merkezinin de bulunduğu Fransa'nın Lyon kentinde yaşıyor.

INTERPOL'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Konu ile ilgili Interpol tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Interpol, Interpol Başkanı Meng Hongwei'nin kaybolması ile ilişkili basında yer alan haberlerin farkındadır. Bu durum Fransa ve Çin'deki ilgili otoritelerin konusudur. Interpol Genel Sekreterlik Merkezi konu hakkında daha fazla açıklama yapmayacaktır."

BU GÖREVE SEÇİLEN İLK ÇİNLİ

Meng, 2016'da Interpol Başkanı olduğunda bu göreve seçilen ilk Çinli olmuştu. Meng'in görev süresi 2020 yılında dolacak.

Kayıp Interpol Başkanı Hongwei Meng daha önce Çin'de kamu güvenliği müsteşarı, Sahil Güvenlik Başkanı ve Devlet Okyanus İdaresi'nde müdür yardımcısı pozisyonlarında görev almıştı.