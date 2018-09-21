Trump ve Erdoğan görüşecek mi?

ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Başkan Donald Trump’ın, Türkiye ve İran liderlerinin görüşme talebinin gelmesi durumunda bu talebi değerlendireceğini belirtti.

Haley, bugünkü basın toplantısında, “Elbette eğer (İran Cumhurbaşkanı Hasan) Ruhani görüşme talebinde bulunursa Başkan, bunu isteyip istemeyeceğine karar verecek” dedi. ABD temsilcisi, ‘İran'ın sorun oluşturduğu’ ve ‘dünyanın her tehlikeli noktasında’ yaşananlara dahil olduğunu ileri sürdü.

Haley'e ayrıca Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşme olasılığı soruldu. ABD'li diplomat, “Sanırım, eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan'a görüşme talebini gönderirse o karar verir ve biz ne olacağını göreceğiz” yanıtını verdi.