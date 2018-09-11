Çavuşoğlu'ndan İdlib teklifi

Diplomatik Kulüp'te düzenlenen toplantı, heyetler arası düzenlenen iki oturum ve çalışma yemeğinin ardından sona erdi.

Toplantı hakkında daha önce yapılan açıklamada, 11-12 Temmuz'da Brüksel'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nda alınan kararların değerlendirilmesinin ve Avrupa-Atlantik coğrafyasındaki güncel güvenlik sınamaları hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının planlandığı belirtilmişti.

Türkiye-Romanya-Polonya Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısının ilki 9 Haziran 2016'da Varşova'da, ikincisi 25 Ağustos 2016'da Ankara'da, üçüncüsü ise NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de katılımıyla 25 Ağustos 2017'de Varşova'da yapılmıştı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Teklifimiz açık. ( İdlib'deki) Saldırılar dursun. Terör gruplarının mevcudiyetini bitirmek için birlikte çalışalım." şeklinde açıklamada bulundu.