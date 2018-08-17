Trump'tan doları uçuracak bir tehdit daha

Trump, Rahip Brunson'un tutukluluğu konusunda Türkiye'ye bir kez daha tehdit savurdu. Trump, Bizim insanımızı bizden alamazsınız, ne olacağını göreceksiniz" dedi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Trump Beyaz Saray'ın önünde gazetecilere yaptığı açıklamada "Bir dost gibi davranmadılar. Ne olacağını göreceğiz. Pastör Brunson harika bir insan. Casus diye uydurma bir suçlama yönelttiler ve o bir casus değil. Şu anda yargılanıyor, tabii buna yargılama diyebilirseniz. Çok uzun süre önce Pastör'ü geri vermeliydiler ve bence Türkiye çok çok kötü davrandı, daha bu iş bitmedi. Oturup bunu kabul etmeyeceğiz, insanlarımızı alıkoyamazlar, dolayısıyla ne olacağını göreceğiz." dedi.

Mahkemeden Brunson için yeni karar!

Rahip Brunson'un avukatı tahliye için 3. kez başvuruda bulunmuş, mahkeme kararı reddetmişti. Trump dün de Türkiye'yi Twitter üzerinden, " ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye saatiyle gece 2:30'da ABD saatiyle saat 20:30'da yine Twitter üzerinde Türkiye’ye mesajlar yolladı. Trump mesajında yine Rahip Andrew Brunson’ın tutuklu kalmasını eleştirirken bu kez Türkiye ile ilişkilerin azaltılacağını söyledi. ABD Başkanı Trump şu tweet’i attı: “Türkiye uzun yıllar ABD’den yararlandı. Şimdi, ülkemizi büyük bir vatansever olarak temsil eden ve muhteşem biri olan rahipi tutuklu tutuyorlar. Masum bir adamın serbest bırakılması için hiçbir şey ödemeyeceğiz, Türkiye ile ilişkilerimizi azaltıyoruz.” ifadeleriyle tehdit etmişti.