'Askerler konusunda Erdoğan kârlı çıktı'

Muhalefetteki bazı vekiller, Başbakan Çipras'ı Türkiye ile gizli pazarlık yapmakla suçladı.

Gazete Duvar'dan Nikolaos Stelya'nın haberine göre Yunanistan, Türkiye’de yaklaşık beş ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan iki askeri konuşuyor. Ülkede genel olarak bir sevinç havası hâkim olmakla birlikte, muhalefet partilerinden bazı vekiller Başbakan Aleksis Çipras’ı ‘milli bir meseleden siyasi çıkar elde etmekle’ suçlarken, bazıları da perde arkasında gizli pazarlıklar yapıldığını öne sürdü.

Ana muhalefetteki Yeni Demokrasi’nin lideri Kiriakos Mitsotakis’in iki askeri ilk kutlayan siyasi liderler arasında yer alıp ‘Mati’deki büyük yangın felaketinden sonra yaşanan bu gelişmenin yüreklere su serptiğini’ söylemesine rağmen, partisinden bazı vekiller ‘Çipras kabinesinin durumdan azami derecede siyasi çıkar elde etmeye çalıştığı’ görüşünü öne çıkardı. Zira muhalefete göre, ‘Çipras kabinesi yeni gelişme ile büyük yangın felaketini unutturmaya ve Ankara’ya verilen tavizleri kamuoyunun dikkatinden kaçırmaya’ çalışıyor.

Yunan parlamentosunda 2015’ten bu yana temsil edilen Merkez Birliği’nin lideri Vasilis Leventis ise ‘iki askerin serbest kalması ile geçtiğimiz haftalarda meclisten geçen Batı Trakya müftüleri ile ilgili yasa değişikliği arasında ilişki olduğunu iddia etti. Leventis, Ankara’nın Atina’ya iki askeri geri gönderirken, yeni dönemde Batı Trakya’daki müftü seçiminde aktif ve belirleyici rol oynama hakkına sahip olduğunu öne sürdü.

Yunan hükümeti ise gelişmelerden memnun. Son olarak konu ile ilgili Praktoreio radyosuna konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yorgos Katrougaklos, askerlerin serbest bırakılmasını Türkiye’de yaşanan ekonomik sorunlara bağladı. Katrougkalos, “[İki askerin serbest kalışında önemli rol oynayan faktör] Türkiye ekonomisinin, Avrupa, genel anlamda Batı ve ABD ile yaşanan gerginlikten dolayı hızla krize girmesi” dedi.