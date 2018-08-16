Kremlin üçlü zirvenin tarihini duyurdu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Astana sürecinin garantör ülkeleri Rusya, Türkiye ve İran'ın liderleri arasındaki üçüncü zirvenin tarihiyle ilgili açıklamada bulundu.

Reuters'ın son dakika geçtiği açıklamada, zirvenin eylül başında yapılmasının planlandığı belirtildi.

Peskov, bugünkü basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında İran’da yapılması planlanan Suriye konulu üçüncü zirve hakkındaki soruları yanıtladı.

Peskov, “Üçüncü zirveyi eylülün ilk 10 günü içinde gerçekleştirme olasılığı üzerinde çalışılıyor. Bu yönde görüşler var. Üç liderin programı hakkında diplomatik kanallar üzerinden mutabakat sağlandıktan sonra bu konuyla ilgili açıklamayı yapacağız” dedi.