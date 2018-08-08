Skandal! Kız öğrencilere yapılanlar böyle ortaya çıktı

Japonya'nın en prestijli tıp fakültelerinden Tokyo Tıp Üniversitesi (TMU) okula girişlerini sınırlamak için kız öğrencilerin sınav notlarını değiştirdiğini kabul ederek özür diledi.

Okulun 2006'dan bu yana, kız öğrencilerin giriş sınavında aldıkları notları düşük gösterdiği ortaya çıktı.

Daha önce en az dört kez sınava giren erkek öğrencilerin sınav notlarıyla da oynandığı belirlendi. TMU, okula bağışta bulunan 19 öğrencinin notlarının yükseltildiğini de itiraf etti.

TMU'nun Genel Müdürü Tetsuo Yukioka, "Halkın güvenini boşa çıkardık. Özür diliyoruz" dedi.

Okulun Rektör Yardımcısı Keisuke Miyazawa da gelecek yıl giriş sınavlarının adil olacağı sözünü verdi.

Ülkede büyük öfkeye neden olan giriş sınavı skandalı geçen hafta Japonya'nın en büyük gazetesi Yomiuri tarafından ortaya çıkarıldı.

141 erkek, 30 kız öğrenci

Gazetenin adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı habere göre, okul yöneticileri arasında, kız öğrencilerin "mezun olduktan sonra hamile kalıp çocuk yetiştirecekleri için" doktorluk yapmayacakları anlayışı hakim ve bu nedenle erkek öğrenciler tercih ediliyor.

Notlarının değiştirilmeye başlanmasından önce kız öğrencilerin oranı yüzde 40 civarındaydı.