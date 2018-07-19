Mağarada mahsur kalan çocuklar o anları anlattılar

Tayland’da günlerce mahsur kaldıkları Tham Luang mağarasından üç günlük bir operasyonla kurtarılan 12 çocuk ve futbol antrenörleri bir haftadır kaldıkları Chiang Rai kliniğinden dün taburcu edildi.

Basın toplantısında konuşan antrenör Chantawong, çıkmak için mağara duvarlarını kazmaya çalıştıklarını kaydetti. Çocuklardan biri de “Annem azarlar diye korktum” dedi.

Taylandlı çocuklar ile antrenörleri dün taburcu olduktan sonra düzenlenen basın toplantısında psikiyatrist tarafından onaylanan sorulara cevap verdi. Üzerlerinde takımları “Wild Boars”ın (Yaban domuzları) formaları olan 12 çocuk ve 25 yaşındaki antrenörleri basın toplantısının yapıldığı salona sınıf arkadaşları ve medya mensuplarının alkışları eşliğinde girdi. Ulusal çapta canlı yayınlanan basın toplantısına 45 dakikalık bir süre ayrıldı.

KISA ŞOV YAPTILAR

Çocuklar basın toplantısının yapıldığı alanda kurulan minyatür futbol sahasında topla yeteneklerini gösterdikleri kısa bir şov da yaptı. 13 kişinin de ruhen ve fiziksel olarak sağlıklı olduğunu söyleyen doktorlar, çocukların geçen hafta mağaradan kurtarılmasından beri ortalama 3 kilo aldıklarını kaydetti. Reuters’a göre basın toplantısında çocuklardan biri, “Eve gidemeyeceğimden, annem tarafından azarlanacağımdan korktum” dedi. Çocuklardan 14 yaşındaki Adul Sam-on kendilerinin İngiliz dalgıçlar tarafından ilk bulunduğu an için “Bir mucizeydi” ifadesini kullandı.

‘DAHA DİKKATLİ YAŞAYACAĞIZ’

Bir başka çocuk da bulunmadan önce, 9 gün boyunca sadece mağaradaki sarkıtlardan damlayan suları içtiklerini anlattı. Amerikan CNN’in haberine göre çocukların çoğu haber vermeden mağaraya girdikleri için ailelerinden özür diledi. Gazetecilerin olaydan ne gibi dersler aldıklarına dair soruya, futbol antrenörü Ekkapol Ake Chantawong, hayatı daha dikkatli yaşayacağı yanıtını verdi. 14 yaşındaki Ardoon, insanlar geleceği tahmin edemese de tecrübenin kendisine dikkatsiz hareket etmenin sonuçlarını gösterdiğini kaydetti.

Grubun en küçük üyesi 11 yaşındaki Chanin Viboonrungruang ise olayın kendisini daha sabırlı hale getireceğini söyledi.

Olayın travmalara yol açmaması için çocuklar en az bir ay boyunca basın ile temasta olmayacak.

NE OLMUŞTU?

23 Haziran’da Tham Luang Nang Non mağarasına yaptıkları gezide mağara girişinin sularla kapanmasının ardından içeride mahsur kalan yaşları 11 ila 16 olan 12 çocuk ile 25 yaşındaki antrenörleri üç gün süren operasyonla dalgıçlar tarafından 10 Temmuz’da kurtarılmıştı. Operasyonda 38 yaşındaki eski bir Taylandlı komando Saman Kunan oksijensiz kaldığı için hayatını kaybetmişti.