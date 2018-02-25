Papua Yeni Gine'de 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk edinilen bilgiye göre, depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

ABD Sismik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre, Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine'de 7.6 şiddetinde deprem meydana geldi.

Deprem sonrası tsunami alarmı verildi.

1992'DEKİ DEPREMDE 166 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Papua Yeni Gine'de 1900 yılından bu yana 7.5 ve üzerinde büyüklükte toplam 22 deprem meydana geldi. 1996 yılında 8.2 olarak ölçülen ve 166 kişinin ölümüne neden olan deprem de, bu dönemin en büyüğü olarak kayıtlara geçti.