Gazze'ye atılan gazdan etkilenen Leyla bebek yaşamını yitirdi

İsrail askerinin, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını Gazze sınırında protesto eden Filistinlilere attığı gaz bombalarından etkilenen 8 aylık Leyla bebek yaşamını yitirdi.

Leyla bebeğin annesi Meryem el-Gandur, önceki gün Leyla hasta olduğu için gösterilere katılamadığını ancak kendisinden habersiz Leyla'nın 13 yaşındaki abisinin kardeşini alarak anneannesinin yanına gösterilerin olduğu Gazze sınırına götürdüğünü anlattı. Gandur, evladının ölümünden İsrail'in sorumlu olduğunu söyledi.

Leyla'nın anneannesi Heyam Ömer de İsrail askerlerinin, gösteriler sırasında çocuk ve bebeklere aldırış etmeden gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığını anlatarak "İşgal güçleri göz yaşartıcı gaz bombaları atmaya başladığında onu korumak istedim, eve getirdim. Bebeğin rengi değişmişti. Koşarak hastaneye götürdüm ancak doktorlar göz yaşartıcı gaz bombaları nedeniyle şehit olduğunu söyledi" dedi.

Ömer, İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamlarının hesabını vermesini istedi.

Gazze'nin Sabre Mahallesi'ndeki evinden alınan Leyla'nın naaşı, dün, Büyük Ömer Camisi'nde kılınan namazın ardından Filistin Meydanı Kabristanı'nda toprağa verildi.