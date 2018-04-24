Yemen’de kır düğünü vuruldu: 20 ölü

Suudi Arabistan’ın, Yemen’in kuzeyinde düzenlediği hava saldırısında bir kır düğünü hedef oldu. Olayda en az 20 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Ülkenin Hacce ilinde düzenlediği hava saldırısında ölenler arasında çocukların da bulunduğu belirtilirken, 40 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Saldırının gece saatlerinde bir düğün sırasında gerçekleştiği, yaralıların hastaneye kaldırıldıkları ifade edildi. Gelinin de hayatını kaybedenler arasında olduğu belirtildi.

Öte yandan Suudi haber ajansı SPA’ya göre Suudi Arabistan ordusu, önceki gün Husilerin Necran kentine attığı balistik füzeyi havada imha etti.

Husilerin balistik füze saldırılarına devam etmesinin, “İran’ın Husilere yönelik silah ve füze desteğinin sürdüğü” anlamına geldiğini öne süren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri sözcüsü Albay Turki el-Maliki, “İran destekli Husilerin yaptığı bu düşmanca tavrın BM’nin 2216 ile 2231 sayılı kararlarının açık bir ihlali olduğunu ve başta Suudi Arabistan olmak üzere bölge güvenliğini tehdit ettiğini” ifade etti.