Suudi Arabistan'da Kraliyet Sarayı'ndaki seslerin kaynağı belli oldu

Jerusalem Post'un haberine göre bazı Arap kaynaklar, ağır silahlı unsurların saraya girdiğini, bunların asker olup olmadığının bilinmediğini ancak saray etrafında askeri hareketlilik olduğunu aktardı.

Aynı kaynaklar Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz'in askeri bir hava üssündeki sığınağa götürüldüğünü ileri sürerken, olayın 'askeri darbe' girişiminin bir parçası olduğu da iddia edildi.

'KARA KUVVETLERİ KOMUTANI'NIN BAŞINI ÇEKTİĞİ BİR DARBE GİRİŞİMİ' İDDİASI

Silah ve patlama seslerine ilişkin ABD medyasında yer alan haberlerde, Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alukas Nepils'in başını çektiği bir grubun darbe girişiminde bulunduğu öne sürüldü.

'DARBE DEĞİL DRONE'

Dubai'deki Wall Street Journal Muhabiri Margherita Stancati ise "Riyad'da darbe olmadı, küçük bir drone (İnsansız Hava Aracı), saraya gereğinden fazla yaklaştı ve vuruldu" açıklaması yaptı.

SUUDİ YETKİLİLERDEN İLK AÇIKLAMA: DRONE İMHA EDİLDİ

Suudi yetkililerden yapılan ilk açıklamadaysa olayın Kraliyet Sarayı'na gereğinden fazla yaklaşan bir İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) imha edilmesinen ibaret olduğu belirtildi.

Reuters'ın haberine göre Riyad polisi sözcüsü başkent Riyad'da Kraliyet Sarayı yakınlarında bir oyuncak drone düşürüldüğünü açıkladı. Yetkililer herhangi bir yaralanma veya hasar olup olmadığını bildirmedi.