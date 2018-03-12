Chrome'dan büyük yenilik

CHİP- Chromium projesinin işlem listesine bakılırsa Google yakın zamanda Chrome tarayıcıya Windows 10 masaüstü bildirim desteğini getirmeyi planlıyor. Chrome kullanıcıları uzun zamandır bu özelliğin gelmesini bekliyordu; özelliğe olan ilk talep başvurusu 2015'te gerçekleşmişti.

Özelliğin Chrome'a eklenmesi için çalışmalar henüz tamamlanmış değil, yani bir sonraki büyük ve kararlı Chrome sürümü bu özelliğin daha farklı bir varyasyonunu alabilir. Şimdilik şirket satır içi cevaplar, görseller, listeler, ilerleme çubuğu ve daha fazlası üzerinde çalışıyor.

Bu özelliklerden bazıları Windows 10 Anniversary Update tarafından desteklenmiyor, bu da Google'ın daha yeni bir Windows sürümü üzerine çalıştıklarına işaret ediyor. Özelliğin deneme sürümlerine bile ne zaman geleceği bilinmiyor ancak geçtiğimiz hafta bir işlem başvurusu proje ile birleşti. Yani masaüstü bildirimlerin gelişim sürecinde olduğunu biliyoruz.

Eğer bu özellik Chrome'a gelecek olursa, tarayıcının desteklediği diğer işletim sistemleri eski klasik bildirim sisteminden faydalanmaya devam edecek.