iPhone XS ve iPhone XS Max'lerde bir sorun daha

Kullanıcılar cihazlarını şarja taktıklarında, şarj işleminin başlayıp başlamadığını kontrol etmek zorunda kalıyor. Bunun sebebi ise iPhone XS'lerde tespit edilen bir şarj sorunundan başka bir şey değil.

iPhone XS serisinde şarj sorunu ortaya çıktı. Cihazlar ekran kapalıyken şarj olmuyor ve işlemin başlaması için ekranın uyandırılması gerektiği belirtiliyor. Normalde ekran kapalı olsa bile şarja takınca ekranın uyanıp, şarj ediliyor ibaresinin çıkması gerektiğini belirten kullanıcılar bu durumdan oldukça şikayetçi.

Hürriyet'in haberine göre; yapılan testlerde cihazların büyük çoğunluğunun şarj problemi yaşadığı açıkça görülüyor. Zira akıllı telefonlar şarja takılınca, ekran uyandırılana kadar herhangi bir tepki vermiyorlar.

Daha önce de iPhone XS ve iPhone XS Max sinyal almakta zorlandığı ve çekmediği bildilmişti. Aynı zamanda yeni modeller kablosuz internete de bağlanmakta zorluk yaşandığı belirtilmişti.