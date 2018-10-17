Amy Winehouse’un hologramı turneye çıkıyor

Dünya Halleri -Amy Winehouse’un hologramı 2019’da bir dünya turuna çıkıyor. Bazıları bu uygulamayı, sanatçıyı anmanın uygun bir yöntemi olarak görürken kimileri ise bunun ürkütücü bir deneyim olacağı görüşünde.

Amy Winehouse’un babası, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada kızının 2019 yılında hologram olarak sahnede yer alacağını belirtti. Winehouse 2011 yılında alkol zehirlenmesi sebebiyle 27 yaşında hayatını kaybetmişti. Gösteride canlı müzisyenler ve geri vokaller de bulunacak. Organizasyon şirketi Base Entertainment sahnede ayrıca teatral bir gösteri de bulunacağını söylüyor.

Dünya turundan elde edilen gelirler, Amy Winehouse Vakfı’na bağışlanacak. Vakıf zor durumdaki ve dezavantajlı gençlere yardımcı olmayı amaçlıyor. Winehouse’un babası “Hem hayranları Amy ile yeniden buluşma imkanı bulacak hem de vakfımız için para toplama imkanımız olacak.” şeklinde konuştu.

Tam anlamıyla hologram değil

Base Entertainment insanlar ‘hologram’ tabirine alışkın olduğu için bu ifadenin sıkça kullanıldığını ancak sahne gösterisinin tam olarak bir hologram olmadığını belirtiyor. CEO Brian Becker gösteriyi ‘üç boyut illüzyonu yaratan iki boyutlu bir görsel’ olarak tanımlıyor.