YouTube'dan açıklama

YouTube'a gece 04.00'dan itibaren 2 saat boyunca giriş yapılamadı. YouTube'a giriş yapmak isteyen kullanıcılar hata mesajıyla karşılaştı.

Youtube'dan gelen açıklamada, yaklaşık 2 saat süren sorunun çözüldüğü belirtildi.

Aylık kayıtlı izleyici sayısının 1,8 milyarı bulan popüler video paylaşım sitesi YouTube'a, saat 04:00 itibarıyla kullanıcıların giriş yapamadıkları belirtildi.

YouTube'a giriş yapmaya çalıştıklarında hata ile karşılaşan internet kullacıları, tepkilerini sosyal medyada dile getirdi.

Yaklaşık 2 saat süren sorunun çözüldüğünü belirten YouTube, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Geri döndük! Sabrınız için teşekkürler. Eğer sorunları yaşamaya devam ederseniz, lütfen bize bildirin"