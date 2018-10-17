YouTube'dan açıklama

Youtube'dan gelen açıklamada, yaklaşık 2 saat süren sorunun çözüldüğü belirtildi.
Aylık kayıtlı izleyici sayısının 1,8 milyarı bulan popüler video paylaşım sitesi YouTube'a, saat 04:00 itibarıyla kullanıcıların giriş yapamadıkları belirtildi.
YouTube'a giriş yapmaya çalıştıklarında hata ile karşılaşan internet kullacıları, tepkilerini sosyal medyada dile getirdi.
Yaklaşık 2 saat süren sorunun çözüldüğünü belirten YouTube, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Geri döndük! Sabrınız için teşekkürler. Eğer sorunları yaşamaya devam ederseniz, lütfen bize bildirin"