Knights Chronicle’a yapay zeka güncellemesi

DHA - Dünyanın en hızla büyüyen mobil oyun firması Netmarble, bugün mobil cihazlarda oynanan beğenilen RPG oyunu Knights Chronicle'a bir dizi güncelleme geldiğini duyurdu. Yeni özellikler arasında yeni bir hikaye bölgesi olan "Anılar Geçidi", Yapay Zekâ Uygulaması, rozetleri birleştirmek için bir sistem, üç yeni kahraman ve altı yeni kostüm ile iki yeni kutlama etkinliği var.

Theo ile tanışın

12. hikaye bölgesi, Anılar Geçidi, her zorluk seviyesi için (kolay / normal / zor) 10 yeni aşama sunuyor. Temizlemesi nispeten zor bir bölge olan Anılar Geçidi, Elf Helena ve Elizabeth'i Büyük Dukalık ve İnsan Olmayanlar hakkındaki hikayelerini anlatabilmeleri için Theo ile tanıştıracak. Bu arada Theo, Büyük Dükalığı'nın başkenti Tybalt'a başkanlık eden, aynı zamanda son 10 Bölge boyunca kendisini takip eden Carolina ile de tanışacak.

Otomatik modda Yapay Zeka farkı

Akıllı Yapay Zekâ Uygulaması, Otomatik Modda oynatılırken Yapay Zekâda genel bir iyileşme getirecek. Destek Kahramanları, en düşük YP ile grup üyelerini iyileştirme, düşük YP'li rakiplere saldırma ve uygun zamanda şifa yeteneklerini kullanma konusunda savaşta daha iyi seçimler yapacak.

Rozetleri birleştir, sınıf yükselt

Yeni “Rozet Birleştirme” sistemi, oyuncuların aynı sınıftaki rozetleri birleştirmelerine ve potansiyel olarak daha yüksek bir sınıfta rozetler almalarına izin verecektir. Bu yeni sistem, daha iyi rozet elde etme zorluğuna dikkat çeken oyunculara yanıt olarak yaratıldı. Diğer yeni özellikler üç yeni Kahramanı içermekte: Emilia, Junia ve Zor Kahraman Lily, ayrıca hali hazırda alınabilecek altı yeni kostüm.

En son güncellemeler iki yeni etkinlikle kutlanacak: Oyuncuları ardı ardına yedi gün boyunca giriş yaptıklarında ödüllendirecek olan yedi gün sürecek bir etkinlik ve aynı zamanda Zor Zindan için bir yarı enerji bir etkinliği.