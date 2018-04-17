WhatsApp'tan şüphe uyandıran yenilik!

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir kez daha platforma entegre ettiği bir özelliği ile gündemde.

Kullanıcıların sildiği fotoğraf ve videoları kendi sunucuları üzerinden geri getirmeye olanak veren özellik, kafa karışıklığı yarattı.

Yeni güncelleme ile kullanıcılar yanlışlıkla ya da kasten sildiği fotoğraf, dosya veya video gibi medyaları geri getirebilecek.

Bu da bir süredir veri skandalı haberi ile gündemde olan Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp'ın paylaşılan bilgileri depoladığını işaret ediyor. Kullanıcılar bu özelliğin devreye girmesiyle şüphelerini ifade etmekten geri durmadı.

İlk olarak Android kullanıcılarının beğenisine sunulan yeni özelliğin önümüzdeki gündelerde iOS (iPhone) sürümüne de entegre edilmesi bekleniyor.