Zonguldak'ta Bayram Dönüşü Öncesi Alarm Verildi

Zonguldak'ta Ramazan Bayramı dönüşlerinin başlamasıyla birlikte karayollarında ekipler tarafından yapılan denetimlerin sayısı da arttırıldı.

Zonguldak'ta Bayram Dönüşü Öncesi Alarm Verildi

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik ekipleri tarafından gün boyunca yüzlerce araç kontrolden geçiriliyor; yolcu ve yük taşıyan araçlara özel olarak önem veriliyor. Denetimlerde yolcu ve yük taşıyan araçlara yönelik yapılan uygulamalarda, yetki belgesi, psikoteknik değerlendirme raporu ve takograflar kontrol ediliyor.

Denetimler kapsamında tüm araç sürücülerinin emniyet kemeri takıp takmadığına da dikkat ediliyor.

Kaynak: İHA

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