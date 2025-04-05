Düzce’de Yangın Geceyi Gündüze Çevirdi

Yangın, Nusrettin Mahallesi General Ziya Sokak'ta bulunan bir markette sabaha karşı meydana geldi.

Yangını görenlerin ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Yangın kısa sürede büyüyerek 3 katlı apartmanı tamamen kuşattı. Binada oturanlar ise kısa sürede dışarı çıktı.

İtfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Yangında markette ve üstündeki dairelerde büyük maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkışı ile ilgili olarak ise geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA