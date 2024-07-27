Yurda Gelen Gurbetçiler Kapıkule'de Yoğunluk Oluşturdu

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, bu yıl ana vatanda izinlerini geçirmek üzere 22 Haziran'dan itibaren gelmeye başladı. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre,

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule, Hamzabeyli, Yunanistan'a açılan İpsala ve Pazarkule ile Kırklareli'den Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'ndan bugün kadar 328 bin 394 araçla, 1 milyon 322 bin 264 gurbetçi giriş yaptı. Gurbetçilerin iki hafta daha ana vatandaşları gelişleri devam etmesi beklenirken, ana vatanda izinlerini geçirenler de yaşadıkları ülkelere dönmeye başladı. Gurbetçilerin geliş ve gidişleri nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı'nın giriş ve çıkış peronlarında araç yoğunluğu oluştu. Kapıkule'de yoğunluk nedeniyle giriş ve çıkış peronların sayısı ile personel sayısı artırıldı.

GELENLER MUTLU, DÖNENLER HÜZÜNLÜ

Yıllık iznini geçirmek üzere Avusturya'dan gelen Ümit Sarı, ana vatana kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Çok mutluyuz. Hissedilecek çok duygu var, Türk bayrağı için ne söylesek az gelir" dedi.

Avusturya'dan gelen Tülin Sarı, "Bütün sene bu izni bekliyorduk. Biz Adapazarı'na gidiyoruz. Ailemiz akrabalarımızı ziyaret edeceğiz. Birazda tatil yapacağız. Duygulanıyoruz Türk bayrağını görünce bir huzura kavuşuyoruz. Sonunda o kadar saatten sonra vardık diyoruz" dedi. Avusturya Viyana'dan gelen Talha İnanç da, "Yorgun hissediyoruz. Geçen sene uçakla bu sen ilk kez arabayla geldik. Mutlu ve rahat eve gelme hissindeyiz. Tatili köyümüzde geçireceğiz" dedi.

İzinlerini geçirip yaşadığı Almanya'ya dönen İsmail Fehmi Aslan, hüzünlü olduğunu dile getirdi. Aslan, "Tatil bitti. Türkiye'de gezdik tozduk. Memleketimiz güzel. Türkiye'ye 30 Nisan'da geldim. Bayağı uzun kaldım. Gezdik bu yaştan sonra bir şey yapmıyoruz emekliyim. Dönüş yapıyoruz üzülüyoruz. 52 yıldır yurtdışındayız. Emekli olduk çocuklarımız, torunlarımız orada gidip geliyoruz. Bana göre birinci vatan burası, ikinci vatan Almanya 52 yıldır orada yaşıyoruz" dedi.

'GURBETTE OLMAK ZOR'

Ana vatanda hasret giderdiğini ve yaşadığı Almanya'na döndüğünü belirten Cihan Çapaklı, "Ana baba ziyareti, birazda tatil diyelim. Hasret giderdik. Maalesef bizim için en zor olan dönüş yolculuğumuz başladı. Burukluğun en büyüğünü bizler yaşıyoruz. Türkiye'de yaşayanlar belki çok anlamıyor ama bizim için gerçekten çok zor oluyor, buradan ayrılmak. Hele ki bizim gibi Türkiye'de büyüyen oralara gitmek bayağı zor oluyor. Kimisi var 24-36 ay gibi, 3 yıl gelmeyenler oluyor. Zor yani gurbette olmak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA