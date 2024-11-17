Yer: Adana! Cezaevinden Tahliye Oldu, Silahlı Kutlama Yaptı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde cezaevinden tahliye olan bir şahıs için arkadaş ve akrabaları tarafından kutlama yapıldıç düzenlenen karşılama töreninde, havaya ateş açıldı.

Sokakta ses sistemi kurup müzikle karşılama yapan çok sayıda kişi, meşaleler yakıp, tabanca ve tüfeklerle havaya ateş açtı. O anları cep telefonuyla kaydeden mahalleliler, görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Görüntüyü ihbar kabul eden Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA