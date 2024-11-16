İzmir'de İndirim İzdihamı! Birbirlerini Ezdiler

İzmir’in Bergama ilçesinde yeni açılan bir züccaciye mağazasının indirim kampanyası, izdihama yol açtı. Yoğun kalabalık arasında vatandaşların birbirlerini ezdiği görülürken, bir kadının yere düştüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İzmir'in Bergama ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde bir züccaciye dükkanının açılışına özel indirim kampanyası düzenlendi. Mağazanın indirimini duyan vatandaşlar ise dükkanın önüne akın etti. Kapıların açılmasıyla birlikte içeriye girmek için koşturan vatandaşlar adeta birbirlerini ezdi.

İzdihamın arasında bir çocuğun da olduğu görülürken, o kalabalıkta dengesini kaybeden bir kadın da yere düştü. O anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Kaynak: İHA

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