Yaşlı Adamın Feci Ölümü: Traktörün Altında Can Verdi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör devrildi. Sürücü devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Maden Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında Ahmet Kılık (81) idaresindeki traktör, engebeli arazide kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü devrilen traktörün altında kalırken, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA