Yaşlı Adamın Feci Ölümü: Traktörün Altında Can Verdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör devrildi. Sürücü devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Yaşlı Adamın Feci Ölümü: Traktörün Altında Can Verdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Maden Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında Ahmet Kılık (81) idaresindeki traktör, engebeli arazide kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü devrilen traktörün altında kalırken, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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