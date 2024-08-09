Uşak'ta Kahreden Olay: Pencereden Düşen 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Uşak'ta 4 katlı binanın en üst katındaki pencereden düşen 3 yaşındaki talihsiz çocuk, hayatını kaybetti.

Uşak'ta Kahreden Olay: Pencereden Düşen 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Uşak'ta 4 katlı binanın en üst katından pencereden düşen 3 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Kemalöz Mahallesi Pırlanta Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın son katında oturan Asya Uludağ (3) pencereden aşağıya düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince küçük çocuk, ağır yaralı olarak kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Küçük çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Asya Uludağ'ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Baraj Gölü Faciasında Kahreden Detaylar... 5 Kişi Hayatını Kaybetti Baraj Gölü, Aynı Aileden 5 Kişiye Mezar Oldu
Sivas'ta Anız Yangını: Küreğini Kapan Yangına Koştu Sivas'ta Anız Yangını: Küreğini Kapan Yangına Koştu
Uşak'ta Şüpheli Araçtan 500 Gram Uyuşturucu Madde Çıktı Uşak'ta Şüpheli Araçtan 500 Gram Uyuşturucu Madde Çıktı
Bereketiyle Geldi, Hasadı Tarlayı Kapladı: Sene Sonuna Kadar Sürecek, Tonlarca Ürün Bekleniyor Bereketiyle Geldi, Hasadı Tarlayı Kapladı: Sene Sonuna Kadar Sürecek, Tonlarca Ürün Bekleniyor
Elektrik Faturası O Kişilere Artık Ücretsiz! Tek Kuruş Bile Ödemeyecekler Elektrik Faturası O Kişilere Artık Ücretsiz! Tek Kuruş Bile Ödemeyecekler
Bolu'da Anız Yangını: 40 Dönüm Arazi Kül Oldu Bolu'da Anız Yangını: 40 Dönüm Arazi Kül Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Kilosu Tarlada 100, Pazarda 200 Liradan Satılıyor! Hasat 10 Gün Erken Başladı Kilosu Tarlada 100, Pazarda 200 Liradan Satılıyor! Hasat 10 Gün Erken Başladı
Türkiye'nin En Zengin İsimleri Belli Oldu! Geçen Yılın Birincisi Sonuncu Sıraya Düştü Türkiye'nin En Zengin İsimleri Belli Oldu! Geçen Yılın Birincisi Sonuncu Sıraya Düştü
Erdoğan’dan ‘Hiçbir Şey Bitmedi’ Mesajı: İşte İsim İsim AKP’ye Geçeceği Belirtilen Siyasetçiler İşte AKP’ye Geçeceği Belirtilen Siyasetçiler
Yarından İtibaren Geçerli Olacak: Yüzde 30 Zam Geldi Yarından İtibaren Geçerli Olacak: Yüzde 30 Zam Geldi
Ankara'da Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var! Yolcu Otobüsü İki Parçaya Ayrıldı! 9 Ölü, 26 Yaralı