Uşak'ta Kahreden Olay: Pencereden Düşen 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Uşak'ta 4 katlı binanın en üst katından pencereden düşen 3 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Kemalöz Mahallesi Pırlanta Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın son katında oturan Asya Uludağ (3) pencereden aşağıya düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince küçük çocuk, ağır yaralı olarak kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Küçük çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Asya Uludağ'ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA