Trabzon’da Heyelan! Araklı-Bayburt Yolu Ulaşıma Kapandı!

Edinilen bilgiye göre Araklı ilçesinin Değirmencik Mahallesi mevkiinde gece saatlerinde yağmur etkili oldu. Yoğun yağışın ardından meydana gelen heyelan sonucu Araklı-Bayburt yolu ulaşıma kapandı.

Gece 03.00’den itibaren Karayolları ekipleri yolu ulaşıma açmak için bölgede çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: İHA