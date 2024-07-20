Trabzon’da Heyelan! Araklı-Bayburt Yolu Ulaşıma Kapandı!
Trabzon’un Araklı ilçesinde yoğun yağış sonrası heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle Bayburt yolu ulaşıma kapandı.
Edinilen bilgiye göre Araklı ilçesinin Değirmencik Mahallesi mevkiinde gece saatlerinde yağmur etkili oldu. Yoğun yağışın ardından meydana gelen heyelan sonucu Araklı-Bayburt yolu ulaşıma kapandı.
Gece 03.00’den itibaren Karayolları ekipleri yolu ulaşıma açmak için bölgede çalışmalarına devam ediyor.
Kaynak: İHA
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