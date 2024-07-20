Trabzon’da Heyelan! Araklı-Bayburt Yolu Ulaşıma Kapandı!

Trabzon’un Araklı ilçesinde yoğun yağış sonrası heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle Bayburt yolu ulaşıma kapandı.

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Trabzon’da Heyelan! Araklı-Bayburt Yolu Ulaşıma Kapandı!

Edinilen bilgiye göre Araklı ilçesinin Değirmencik Mahallesi mevkiinde gece saatlerinde yağmur etkili oldu. Yoğun yağışın ardından meydana gelen heyelan sonucu Araklı-Bayburt yolu ulaşıma kapandı.

Gece 03.00’den itibaren Karayolları ekipleri yolu ulaşıma açmak için bölgede çalışmalarına devam ediyor.

Trabzon’da Heyelan! Araklı-Bayburt Yolu Ulaşıma Kapandı! - Resim : 1

Kaynak: İHA

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