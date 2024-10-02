Trabzon Yaylaları Beyaza Büründü

Trabzon'un yüksek kesimlerinde ilk kar yağdı. Çaykara ilçesine bağlı Şekersu Yaylası yakınlarındaki dağ beyaza büründü.

Trabzon Yaylaları Beyaza Büründü

Trabzon’un yüksek kesimlerinde kışın habercisi olan ilk kar yağışı görüldü.

Çaykara ilçesine bağlı Şekersu Yaylası yakınlarındaki Karakaya Dağı kar yağışı ile birlikte beyaz örtüye bürünürken, yayla sakinleri cep telefonlarıyla o anları kayda aldı. Yaylalardaki kar yağışı ile birlikte bölgede hava sıcaklıkları da 8-10 derece civarında düştü.

Kar yağışının ardından yaylalarda göç hazırlıkları da başladı.

Kaynak: İHA

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