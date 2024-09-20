Tartıştığı Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürdü

İstanbul'un Esenler ilçesinde, İbrahim A., ikamet ettiği dairede arkadaşıyla tartıştı. İbrahim A.'nın kendisini taciz ettiğini iddia eden şahıs, tartışmanın büyümesiyle arkadaşı İbrahim A'yı bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi İbrahim A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Arkadaşını bıçaklayan şahıs emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Polisteki işlemleri süren şüphelinin, ülkeye kaçak yollarla girdiği, bu nedenle henüz kimlik tespitinin yapılamadığı belirtildi.

Kaynak: AA