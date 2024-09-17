Sinop'ta Yeşillik Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü

Sinop’ta Karakum Taş Ocakları karşısındaki yeşillik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

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Sinop'ta Yeşillik Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü

Yangın, saat 14.00 sıralarında Sinop’ta Karakum Taş Ocakları karşısındaki yeşillik alanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bahçe temizliği yapan bir kişi bir araya getirdiği kuru ot ve dalları tutuşturup gitti. Alev alan dallar kontrolsüz bir şekilde yeşillik alana ve ağaçlara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye görevlilerin hızlı müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: İHA

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