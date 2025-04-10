Sinop’ta İş Kazası

Sinop'ta çalıştığı inşaatta yüksekten düşen işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Sinop’ta İş Kazası

Olay, Zeytinlik Mahallesi 212 Nolu Sokak'ta yaşandı. Alınan bilgilere göre, A.A isimli işçi, kalıp çakımı yaptığı sırada dengesini kaybederek yere düştü. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

İş kazasının yaşandığı bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, A.A.’ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. A.A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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