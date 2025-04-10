Niğde'de Kaçak Ürün Operasyonu! 5 Şahıs Gözaltında

Niğde'de iş yerlerine gerçekleştirilen kaçak ürün operasyonda 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Niğde'de Kaçak Ürün Operasyonu! 5 Şahıs Gözaltında

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, savcılık koordinesinde kaçakçılığı önleme adına gerçekleştirilen çalışmalarda 5 kişi yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

İş yerlerinde yapılan aramalarda; 5 bin adet doldurulmuş makaron, 60 kilogram kıyılmış tütün, 150 paket kaçak sigara, 21 adet elektronik sigara, 720 adet sahte bandrol ile farklı boyutlarda toplam 19 şişe bandrollü rakı bulundu.

Kaynak: İHA

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