Sinop'ta Altı Günde 3 Yunus Öldü!

Sinop'ta altı gün içinde 3. ölü yunus sahile vurdu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sinop'ta Altı Günde 3 Yunus Öldü!

Sinop'un kuzey sahilinde akşam saatlerinde gezintiye çıkan vatandaşlar, kıyıda hareketsiz halde bir yunus gördü.

Durumu yetkililere bildiren vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ekipleri sevk edildi.

9 Mart'ta İl Özel İdaresi Karakum Sosyal Tesisleri sahilinde bir ölü yunus kıyıya vurmuştu. 11 Mart'ta ise güney sahilinde benzer bir olay yaşanmıştı. Altı gün içinde yaşanan 3. olayla ilgili inceleme başlatılırken, yunusların ölüm nedenine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA

Grileşen ve Kirlenen Beyaz Ayakkabılarınız Bu Şekilde Süt Gibi Olacak! 2 Malzeme Yetiyor, Yaz Boyu Tertemiz Kalıyor Grileşen ve Kirlenen Beyaz Ayakkabılarınız Bu Şekilde Süt Gibi Olacak! 2 Malzeme Yetiyor
Mart Ayı Bitmeden Hemen Yapın: Orkideleriniz Aylarca Çiçekli Kalsın Mart Ayı Bitmeden Hemen Yapın: Orkideleriniz Aylarca Çiçekli Kalsın
Meteoroloji Muğla İçin Tarih Verdi! 5 Gün Buz Tutacak Meteoroloji Muğla İçin Tarih Verdi! 5 Gün Buz Tutacak
Çaldığı Aracı Yakıp Firar Eden Suç Makinesi Yakalandı Çaldığı Aracı Yakıp Firar Eden Suç Makinesi Yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
TOGG T10F Fiyatıyla Piyasayı Sarstı! Ne Tesla Ne de BYD Hepsini Solladı TOGG T10F Fiyatıyla Piyasayı Sarstı! Ne Tesla Ne de BYD Hepsini Solladı
Evi ve Arsası Olan Tapu Sahipleri Dikkat! Son Tarih Verildi, Başvurmayan Hakkını Kaybedecek Evi ve Arsası Olan Tapu Sahipleri Dikkat! Son Tarih Verildi, Başvurmayan Hakkını Kaybedecek
Ünlü Çamaşır Deterjanında Kanser Yapıcı Madde Bulundu: Uzmanlar Uyardı Sakın Kullanmayın Ünlü Çamaşır Deterjanında Kanser Yapıcı Madde Bulundu: Uzmanlar Uyardı Sakın Kullanmayın
Ehliyetlerde Artık Zorunlu Olacak: Bu İşaret Varsa Sürücülere Para Cezası Kesilecek Ehliyetlerde Artık Zorunlu Olacak: Bu İşaret Varsa Sürücülere Para Cezası Kesilecek
Gram Altında 4500 Lira Depremi! İslam Memiş Tarih Verdi, Altın Fiyatlarında Büyük Rekor Olacak Gram Altında 4500 Lira Depremi! İslam Memiş Tarih Verdi, Altın Fiyatlarında Büyük Rekor Olacak