Sinop'ta Altı Günde 3 Yunus Öldü!

Sinop'un kuzey sahilinde akşam saatlerinde gezintiye çıkan vatandaşlar, kıyıda hareketsiz halde bir yunus gördü.

Durumu yetkililere bildiren vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ekipleri sevk edildi.

9 Mart'ta İl Özel İdaresi Karakum Sosyal Tesisleri sahilinde bir ölü yunus kıyıya vurmuştu. 11 Mart'ta ise güney sahilinde benzer bir olay yaşanmıştı. Altı gün içinde yaşanan 3. olayla ilgili inceleme başlatılırken, yunusların ölüm nedenine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA