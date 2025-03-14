Çaldığı Aracı Yakıp Firar Eden Suç Makinesi Yakalandı

Sakarya’da çaldığı aracı yakıp firar eden ve 31 suç kaydı olduğu anlaşılan şahıs, İstanbul’da yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Çaldığı Aracı Yakıp Firar Eden Suç Makinesi Yakalandı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde Yalı Mahallesi liman mevkiinde çalıntı aracın yakılması olayına yönelik inceleme başlatan polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda şüphelinin 31 suç kaydı ile kesinleşmiş 40 yıl hapis cezası olan M.Ş. (40) olduğunu belirledi.

İstanbul’un Kartal ilçesinde olduğu ikamet ettiği tespit edilen şüpheli, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile yapılan müşterek operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Denizli'de 517 Bin 800 Kullanımlık Bonzai Ele Geçirildi Denizli'de 517 Bin 800 Kullanımlık Bonzai Ele Geçirildi
Tereyağı mı Margarin mi Daha Sağlıklı? Bu Kadarını Kimse Bilmiyordu! Öğrenince Çok Şaşıracaksınız Tereyağı mı Margarin mi Daha Sağlıklı? Bu Kadarını Kimse Bilmiyordu! Öğrenince Çok Şaşıracaksınız
Saçını Bir An Önce Uzatmak İsteyenler Havalara Uçacak: Bu 7 Doğal Yağ Saç Uzamasını Hızlandırıp Güçlendiriyor Saçı En Hızlı Uzatan Doğal Yağlar Belli Oldu: Saçların Gücüne Güç Katıp, Güneş Gibi Parlatıyor!
Kastamonu'da Korkutan Anlar! Çayın Debisi Yükseldi, İş Makinesinin Üstünde Mahsur Kaldı Çayın Debisi Yükseldi, İş Makinesinin Üstünde Mahsur Kaldı
ÇOK OKUNANLAR
TOGG T10F Fiyatıyla Piyasayı Sarstı! Ne Tesla Ne de BYD Hepsini Solladı TOGG T10F Fiyatıyla Piyasayı Sarstı! Ne Tesla Ne de BYD Hepsini Solladı
Evi ve Arsası Olan Tapu Sahipleri Dikkat! Son Tarih Verildi, Başvurmayan Hakkını Kaybedecek Evi ve Arsası Olan Tapu Sahipleri Dikkat! Son Tarih Verildi, Başvurmayan Hakkını Kaybedecek
Ünlü Çamaşır Deterjanında Kanser Yapıcı Madde Bulundu: Uzmanlar Uyardı Sakın Kullanmayın Ünlü Çamaşır Deterjanında Kanser Yapıcı Madde Bulundu: Uzmanlar Uyardı Sakın Kullanmayın
Ehliyetlerde Artık Zorunlu Olacak: Bu İşaret Varsa Sürücülere Para Cezası Kesilecek Ehliyetlerde Artık Zorunlu Olacak: Bu İşaret Varsa Sürücülere Para Cezası Kesilecek
Gram Altında 4500 Lira Depremi! İslam Memiş Tarih Verdi, Altın Fiyatlarında Büyük Rekor Olacak Gram Altında 4500 Lira Depremi! İslam Memiş Tarih Verdi, Altın Fiyatlarında Büyük Rekor Olacak