Çaldığı Aracı Yakıp Firar Eden Suç Makinesi Yakalandı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde Yalı Mahallesi liman mevkiinde çalıntı aracın yakılması olayına yönelik inceleme başlatan polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda şüphelinin 31 suç kaydı ile kesinleşmiş 40 yıl hapis cezası olan M.Ş. (40) olduğunu belirledi.

İstanbul’un Kartal ilçesinde olduğu ikamet ettiği tespit edilen şüpheli, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile yapılan müşterek operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA