Şile'de Denizden Mayın Çıktı!

İstanbul'un Şile ilçesinde faciadan dönüldü. Denizde bulunan eğitim mayını imha edildi.

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Şile'de Denizden Mayın Çıktı!

Şile Limanı'nda denizde bir cisim gören balıkçılar durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye, Sahil Güvenlik ve Su Altı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede, cismin eğitim mayını olduğu tespit edildi. Güvenlik tedbirleri kapsamında bölge, araç ve yaya girişine kapatıldı.

Eğitim mayını Sahil Güvenlik ve SAS ekipleri tarafından Şile açıklarında imha edildi.

Kaynak: AA

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