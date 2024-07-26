Samsun'da Jandarmadan Kaçak Makaron Operasyonu

Jandarma ekipleri Samsun'da kaçak makaron operasyonu düzenledi. Operasyonda 12 bin 580 dal dolu makaron ve 15 kilo tütün ele geçirildi.

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Samsun'da Jandarmadan Kaçak Makaron Operasyonu

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 12 bin 580 dal dolu makaron ve 15 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Terme ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmada K.K. isimli şahsın iş yerinde kaçak makaron olduğu bilgisine ulaşıldı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlularla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın iş yerinde yapılan aramada 12 bin 580 dal içi tütün doldurulmuş makaron ve 15 kilo kıyılmış tütün elegeçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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