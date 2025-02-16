Ramazan Öncesi Fırsatçılara Karşı Denetim

11 ayın sultanı Ramazan'a sayılı günler kala Kayseri'de ekipler fırsatçılara karşı harekete geçti, denetimler başladı.

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Ramazan Öncesi Fırsatçılara Karşı Denetim

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafından, kentte faaliyet gösteren zincir ve yerel marketlere, fırınlara yönelik eş zamanlı olarak Ramazan ayı öncesinde denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde belirtilen hususlara uymayan market, fırın ve işletmelere tutanaklar düzenlenerek, gramaj eksikliği olan ürünler, ekiplerce el konularak hayır kurumlarına teslim edildi.

Büyükşehir Zabıta ekipleri, söz konusu denetimleri Ramazan ayına sayılı günler kala daha da arttırarak, vatandaşın sağlığını tehdit edecek umumi temizlik unsurları, kasa reyon fiyat farklılıkları, ekmekte eksik gramaj, etiketsiz ürün satışları konularında sıkı kontrollerini sürdürecek.

Kaynak: İHA

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