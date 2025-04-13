OSKİ'den 6 Yılda 650 Milyon Liralık Tasarruf

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in göreve geldiği günden bu yana Ordu’nun su alanında yatırımlara imza atmaya devam ediyor.

6 yıllık süre zarfında vatandaşların nitelikli suya kavuşması, yaşanması muhtemel kuraklığa karşı alınan önlemler, su alma yapılarının iyileştirilmesi ve sondaj kuyularının açılması gibi tarihi yatırımları hayata geçiren OSKİ, mevcut hatlarda yaşanan arızaların tespiti için de yoğun bir çalışma yürütüyor. Himayesinde bulundurduğu teknolojik araç ve gereçlerle kayıp ve kaçak kontrolleri gerçekleştiren OSKİ, bu çalışmalarla sonucunda 14 milyon metreküplük su kaybını önledi.

OSKİ, kuraklık tehlikesinin yaşandığı bu dönemde yaptığı bu hayati çalışmalarla ayrıca 650 milyon TL tasarruf elde etti.

Kaynak: İHA