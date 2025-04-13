Ağrı'da Beyaz Esaret! Hayat Durdu

Ağrı'da etkili olan kar yağışı hayatı adeta felç etti. Yollar kapandı, çoban ve sürüsü kar altında mahsur kaldı.

Ağrı'da Beyaz Esaret! Hayat Durdu

Ağrı genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, kent merkeziyle birlikte kırsal bölgelerde de yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle Eleşkirt ve Taşlıçay ilçelerinde kar yağışı ve kapalı yollar, vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Ağrı’da günlerdir aralıklarla süren sağanak ve kar yağışı, yüksek kesimlerde yeniden kış şartlarını hâkim kıldı. Nisan ayında beklenmedik şekilde bastıran kar, yaylalarda hayvancılık yapan köylüleri olumsuz etkiledi.

Eleşkirt ilçesine bağlı Hayrangöl, Çatalpınar ve Akyumak köylerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmalarına kısa sürede başladı. Yoğun mesai harcayan ekiplerin çalışmaları sonucunda kapanan yollar yeniden ulaşıma açıldı. Kar yağışının etkisini sürdürmesi halinde ekiplerin bölgedeki çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

Taşlıçay ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde ise bir çoban, küçükbaş hayvan sürüsüyle birlikte kar yağışı altında zor anlar yaşadı. Yaylada hayvanlarını otlatan çoban, aniden bastıran yoğun kar yağışı nedeniyle dönüş yolunu bulmakta güçlük çekti. Hayvanlarını güvenli bölgeye ulaştırmak için mücadele eden çoban, saatler süren çabanın ardından köye dönebildi.

Kaynak: İHA

Balık Avı Yasağı Ne Zaman Başlıyor! 2025 Yılı Balık Yasağı Avı Başladı mı? Balık Avı Yasağı Ne Zaman Başlıyor! 2025 Yılı Balık Yasağı Avı Başladı mı?
Bitlisli Sporculardan Mardin'de Gururlandıran Başarı Bitlisli Sporculardan Mardin'de Gururlandıran Başarı
Biberin Acı mı Tatlı mı Olduğu Nasıl Anlaşılır? Şeflerin Gizli Yöntemi Ortaya Çıktı Biberin Acı mı Tatlı mı Olduğu Nasıl Anlaşılır? Şeflerin Gizli Yöntemi Ortaya Çıktı
Beşiktaş'ta İşçilerin Kaldığı Otel İnşaatında Yangın Beşiktaş'ta İşçilerin Kaldığı Otel İnşaatında Yangın
ÇOK OKUNANLAR
Bunu Bilmeyen Tapu Sahibi Yandı! Bilmeyene Büyük Masraf Çıkacak Bunu Bilmeyen Tapu Sahibi Yandı! Bilmeyene Büyük Masraf Çıkacak
Gram Altın ve Ons Altını Olanlar Dikkat! 5 Yıl Sonra Bir İlk, Büyür Rekor Oldu Gram Altın ve Ons Altını Olanlar Dikkat! 5 Yıl Sonra Bir İlk, Büyür Rekor Oldu
SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri Yıkan Kara Haber: SGK Uzmanı Özgür Erdursun Açıkladı! SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri Yıkan Kara Haber: SGK Uzmanı Özgür Erdursun Açıkladı!
Doğan Holding'den Dev Adım! Rekor Olacak Doğan Holding'den Dev Adım! Rekor Olacak
En Nadide Hasat Yapıldı! Yılda Sadece Mart Ayında Çıkıyor Dağlarda Kendiliğinden Yetişiyor: Kilosu 250 Lirayı Geçti En Nadide Hasat Yapıldı! Yılda Sadece Mart Ayında Çıkıyor Dağlarda Kendiliğinden Yetişiyor