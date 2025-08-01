Manisa’da Motosiklet Denetimlerinde 1,4 Milyon TL Ceza Kesildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik ekiplerince 30-31 Temmuz 2025 tarihlerinde yapılan uygulamalarda, 36 ekip ve 72 personelin katılımıyla 2 bin 47 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Denetimlerde kusurlu bulunan sürücülere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun farklı maddelerinden ceza kesildi. En fazla cezanın, 362 sürücüye kask kullanmamaktan dolayı yazıldığı belirtilirken, plakasız araç kullanan 6, araç muayenesi yaptırmayan 27, ehliyetsiz şekilde motosiklet kullanan 24 ve sürücü belgesi yetersiz olan 10 kişiye de ceza uygulandı. Ayrıca, 15 sürücü yaya yollarında motosiklet kullanırken, 74 sürücü ise diğer çeşitli ihlallerden cezalandırıldı.

Uygulamalar sonucunda 24 motosiklet trafikten men edilirken, Emniyet yetkilileri denetimlerin kent genelinde aralıksız sürdürüleceğini ve trafik güvenliği için kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: İHA