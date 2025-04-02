Manisa'da İki Kamyonet Çarpıştı: 6 Kişi Ölümden Döndü
Manisa Salihli'de iki kamyonet çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 6 kişi ölümden döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Manisa Salihli-Alaşehir karayolu Karaoğlanlı Mahallesi mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali İhsan Ç. (53) yönetimindeki 45 AGU 102 plakalı kamyonet ile Enver U. (65) sevk ve idaresindeki 35 BBA 222 plakalı kamyonet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazada kamyonet sürücüleri ile araçlarda yolcu konumunda bulunan D.Ç. (16), H.Ç. (50), H.D.U. (68) ve G.U.(60) yaralandı. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA