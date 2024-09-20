Liman İnşaatında Görevli Mühendis İntihar Etti

Zonguldak Çaycumaspor Genel Kaptanı Yusuf T.’nin oğlu olan Fatih T.’nin, iddialara göre av tüfeğiyle intihar ettiği belirtildi. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yapılan incelemede, Fatih T.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Fatih T.’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA